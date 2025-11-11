В Благовещенске у телеведущего остановилось сердце после серьезной аварии на трассе

В Благовещенске телеведущий впал в кому после ДТП, его не спасли

Телеведущий из Благовещенска попал в аварию, его не спасли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его коллегу и видеографа Сергея Бредихина.

По словам мужчины, инцидент произошел на трассе «Благовещенск – Гомелевка». Автомобиль 45-летнего журналиста Михаила Шамотина марки Toyota столкнулся с машиной того же производителя.

«Весь удар пришелся на Михаила. Сильно пострадал, был доставлен в областную больницу», – рассказал Бредихин.

По его словам, пострадавший провел в коме несколько дней, однако не выжил, так как получил серьезные травмы.

Известно, что в сентябре Шамотин отпраздновал свой 45-й день рождения. У него осталась жена, дочь и сын, их возраст не уточняется.

