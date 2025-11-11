На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Благовещенске у телеведущего остановилось сердце после серьезной аварии на трассе

В Благовещенске телеведущий впал в кому после ДТП, его не спасли
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Телеведущий из Благовещенска попал в аварию, его не спасли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его коллегу и видеографа Сергея Бредихина.

По словам мужчины, инцидент произошел на трассе «Благовещенск – Гомелевка». Автомобиль 45-летнего журналиста Михаила Шамотина марки Toyota столкнулся с машиной того же производителя.

«Весь удар пришелся на Михаила. Сильно пострадал, был доставлен в областную больницу», – рассказал Бредихин.

По его словам, пострадавший провел в коме несколько дней, однако не выжил, так как получил серьезные травмы.

Известно, что в сентябре Шамотин отпраздновал свой 45-й день рождения. У него осталась жена, дочь и сын, их возраст не уточняется.

До этого в Египте произошла авария с участием автобуса, в котором находились туристы из России. В момент ДТП в салоне было 39 человек, все они получили различные травмы, одну женщину и водителя спасти не удалось.

Ранее в Москве авария парализовала движение в сторону области.

