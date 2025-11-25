На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нижегородская воспитательница потеряла сознание перед прогулкой с детьми, ее не спасли

В Нижнем Новгороде у воспитательницы остановилось сердце перед прогулкой
true
true
true
close
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде у воспитательницы ухудшилось самочувствие прямо перед прогулкой с детьми. Об этом сообщает Гострудинспекция региона.

По данным надзорного органа, утром 66-летняя женщина собирала детей на прогулку, но в какой-то момент ушла в туалет. Вернувшись в раздевалку, она сказала коллегам, что ей плохо, затем рухнула на пол.

На место приехали медики, но спасти женщину не смогли.

После произошедшего представители Гострудинспекции инициировали расследование. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной произошедшего.

До этого в Башкирии рабочие отравились газом на предприятии. Они спустились в бункер зерноочистительной машины по рабочим обязанностям, но надышались неизвестным газом.

В ситуации разбираются прокуроры. Они проводят необходимые мероприятия, чтобы узнать все обстоятельства. Также они выяснят, соблюдались ли требования трудового законодательства.

Ранее россиянин с инвалидностью впал в кому в Германии и теперь должен клинике €250 тысяч.

