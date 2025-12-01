На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый мэр Энергодара объяснил свой переезд из Мурманской области

Мэр Энергодара Пухов объяснил свой переезд близостью к передовой
Александр Полегенько/ТАСС

Мэр Энергодара Максим Пухов, возглавивший город в начале текущего года, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», что переехал из Мурманской области, чтобы быть ближе к передовой.

«Я сознательно принимал решение ехать в Энергодар. Я давно стремился если не быть на передовой, то быть максимально близко к передовой», — сказал Пухов.

Мэр отметил, что хочет внести вклад «в ту большую работу, которую выполняет сейчас страна в рамках специальной военной операции».

Более 10 лет Пухов руководил городом Полярные Зори, который является спутником атомной электростанции — Кольской атомной электростанции (АЭС). По его словам, работа там была относительно спокойной, но он ни разу не пожалел о переезде в город-спутник другой АЭС — Запорожской.

25 ноября Пухов сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником Центр детско-юношеского творчества. По его словам, дрон упал и сдетонировал во внутреннем дворике Центра. В результате атаки повреждено здание учреждения, в нескольких кабинетах выбиты стекла. Обошлось без пострадавших. Мэр заявил, что это преступление «должно быть расценено как акт террора против мирных жителей, в том числе детей».

Ранее эксперты МАГАТЭ сообщили, что ежедневно слышат взрывы и выстрелы вблизи ЗАЭС.

