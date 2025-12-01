В Оренбурге годовалая девочка опрокинула на себя кипяток и обварилась. Об этом сообщает 1743.ru.
Ребенок опрокинул на себя кружку, в которой находился кипяток. В результате малолетняя получила ожоги, пострадали туловище и конечности девочки.
Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.
До этого в Омске гаишники спасли младенца, опрокинувшего на себя кипяток. Сотрудники ГИБДД включили сирену и проблесковые маячки, чтобы оперативно довезти пострадавшего ребенка до медиков.
Ранее поход в севастопольский бассейн обернулся ожогами для пятилетнего посетителя.