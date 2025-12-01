На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Оренбурге годовалая девочка опрокинула на себя кипяток и обварилась

В Оренбурге годовалая девочка опрокинула на себя кипяток и обварилась. Об этом сообщает 1743.ru.

Ребенок опрокинул на себя кружку, в которой находился кипяток. В результате малолетняя получила ожоги, пострадали туловище и конечности девочки.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Омске гаишники спасли младенца, опрокинувшего на себя кипяток. Сотрудники ГИБДД включили сирену и проблесковые маячки, чтобы оперативно довезти пострадавшего ребенка до медиков.

Ранее поход в севастопольский бассейн обернулся ожогами для пятилетнего посетителя.

