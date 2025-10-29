На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Омске гаишники спасли младенца, опрокинувшего на себя кипяток

В Омске на видео попало, как гаишники спасли младенца, ошпарившего тело кипятком
true
true
true

В Омске инспекторы ДПС отвезли 10-месячную девочку с ожогами в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск с огоньком».

«На трассе Тюмень — Омск автоинспекторы заметили водителя «Лады Приоры», который обратился к ним за помощью. Он рассказал, что в салоне автомобиля находится его 10-месячная дочь, получившая ожоги лица и тела», — говорится в публикации.

По информации канала, гаишники быстро пересадили мать с ребенком в патрульный автомобиль и оперативно доставили в больницу. Женщина объяснили, что ее дочь опрокинула на себя кружку с кипятком. На кадрах с видеорегистратора видно, что сотрудники ГИБДД включили сирену и проблесковые маячки, чтобы оперативно довезти пострадавшего ребенка до медиков.

До этого в Омске водитель на Lada наехал на женщину с ребенком. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль, двигаясь задним ходом, сбивает пешеходов, в этот момент женщина начинает громко кричать.

Ранее в Москве грузовик влетел в скорую помощь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами