В Омске гаишники спасли младенца, опрокинувшего на себя кипяток

В Омске инспекторы ДПС отвезли 10-месячную девочку с ожогами в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск с огоньком».

«На трассе Тюмень — Омск автоинспекторы заметили водителя «Лады Приоры», который обратился к ним за помощью. Он рассказал, что в салоне автомобиля находится его 10-месячная дочь, получившая ожоги лица и тела», — говорится в публикации.

По информации канала, гаишники быстро пересадили мать с ребенком в патрульный автомобиль и оперативно доставили в больницу. Женщина объяснили, что ее дочь опрокинула на себя кружку с кипятком. На кадрах с видеорегистратора видно, что сотрудники ГИБДД включили сирену и проблесковые маячки, чтобы оперативно довезти пострадавшего ребенка до медиков.

До этого в Омске водитель на Lada наехал на женщину с ребенком. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль, двигаясь задним ходом, сбивает пешеходов, в этот момент женщина начинает громко кричать.

Ранее в Москве грузовик влетел в скорую помощь.