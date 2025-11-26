Поход в севастопольский бассейн обернулся ожогами для пятилетнего посетителя

В Севастополе пятилетний мальчик получил ожоги в бассейне

В Севастополе поход в бассейн обернулся для пятилетнего мальчика ожогами. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Севастополь».

Инцидент произошел 14 ноября в бассейне «Н2О» по улице Токарева. Ребенок зашел в душ в детском бассейне и ошпарился, когда из крана полился кипяток. В результате мальчик получил ожоги в области правой лопатки и правой трапециевидной мышцы общей площадью 2%.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. С 15 по 19 ноября он проходил лечение в ожоговом отделении. Отмечается, что владелец бассейна, предварительно, обвинил в произошедшем родителей пострадавшего.

Следователи начали проверку по факту инцидента, сообщили в СУ СК России по региону. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Стражи порядка дадут оценку деятельности учреждения по соблюдению мер безопасности.

