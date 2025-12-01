Психолог рассказал об особенностях мужской депрессии

Мужская депрессия выявляется труднее, чем женская, поскольку пациенты часто скрывают ее из убеждения о необходимости быть сильными. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.

По его словам, из-за этого мужчины зачастую обращаются к специалистам на поздней стадии заболевания, когда оно требует серьезного внимания. Для борьбы с недугом психолог посоветовал прежде всего проверить здоровье: сделать МРТ головы и шеи, проверить работу щитовидной железы.

«Если с физиологией всё в порядке, тогда речь идет о психологических причинах. Можно обратиться к врачу за медикаментами, но таблетки — лишь временное решение. Вы можете заглушить депрессию лекарствами, но это — не лечение. Таблетки — это лишь заглушка, которая действует курсами. После окончания курса симптомы могут вернуться, и принимать лекарства придется бесконечно, что неправильно и опасно из-за побочных эффектов», — подчеркнул Лунюшин.

Он призвал обратиться к психологу и постараться найти причины депрессии. Специалист также даст советы, как контролировать себя и не входить в депрессивные состояния повторно, заключил эксперт.

Психиатр, доктор медицинских наук, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрей Шмилович до этого рассказал «Газете.Ru», что трудности с описанием своих эмоций и объяснением их причин могут указывать на депрессию и тревогу.

Ранее россиянам объяснили, как отличить сезонную хандру от депрессии.