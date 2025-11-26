Назван неочевидный симптом депрессии и тревожности

Трудности с описанием своих эмоций и объяснением их причин могут указывать на депрессию и тревогу, рассказал «Газете.Ru» психиатр, доктор медицинских наук, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрей Шмилович.

Аффективные нарушения были, есть и остаются самыми распространенными психическими расстройствами. Тревога, как и плохое настроение, могут быть абсолютно нормальными естественными эмоциональными реакциями психики на жизненные невзгоды, личностные трудности, психологические или экзистенциальные кризисы.

«Патологическими эти состояния становятся с того момента, когда нарушаются три параметра: когнитивное функционирование, социальное функционирование и соматическое состояние. То есть эти эмоции и переживания приводят к развитию стойких соматоформных дисфункций, – к тому, что сегодня называется психосоматикой. Клиническими характеристиками депрессии является ангедония – утрата потребности получать удовольствие, нарушение витальных функций, нарушение инстинктивных влечений. Также при депрессии отмечается так называемая алекситимия – отсутствие способности человека (даже интеллектуально высокоразвитого) описывать свое состояние так, чтобы это было понятно окружающим», – объяснил врач.

При депрессивных состояниях, как правило, не видна перспектива в сознании пациентов. По словам Шмиловича, они впереди видят лишь черные дыры, тогда как при плохом настроении у психически здорового человека всегда существует какая-то надежда на светлое будущее.

«О тревоге можно сказать приблизительно то же самое. Патологическая тревога не может интерпретироваться как опасение чего-то конкретного. Это пустая тревога или свободно плавающая тревога, как ее называют. Так же, как и при депрессии, человек очень часто не может ответить на вопрос, почему ему плохо. Если у вас есть подобные состояния, я настоятельно рекомендую перестать бороться с ветряными мельницами и пытаться справиться самому с тем, с чем вы сами справиться не можете, признать достижения науки, которые абсолютно доказательны, пользоваться ими, прийти и довериться врачам», – заключил доктор.

