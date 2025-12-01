На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция нашла переживавшего за пивзавод автора съемки атаки БПЛА

В Чувашии полиция нашла автора съемки атаки беспилотников на Чебоксары
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Полицейские нашли автора видео атаки беспилотников на Чебоксары, разместившего его в сети. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Чувашской республике.

По информации ведомства, в ходе мониторинга соцсетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД республики выявили кадры применения беспилотников в Чебоксарах, сопровождаемые сатирическим комментарием автора съемки: «Лишь бы не в пивзавод».

Сотрудники ЦПЭ вычислили автора видео и доставили его в отдел. По данным ведомства, ранее он привлекался к уголовной и административной ответственности за реабилитацию нацизма, возбуждение ненависти либо вражды, а также публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.

«В отношении 22-летнего чебоксарца составлен административный протокол по ч. 2 ст. 3.1. закона Чувашской республики... Материал рассмотрит мировой суд», — сказано в сообщении.

Мужчине грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Оперативный штаб республики 26 августа принял решение ввести в Чувашии запрет на съемку беспилотных летательных аппаратов и публикацию подобных материалов в сети.

1 ноября в Приморском крае ввели запрет на публикацию и распространение в СМИ и социальных сетях материалов о возможных последствиях атак беспилотников.

Ранее в Самарской области ввели штраф в размере до 1 млн рублей за съемку дронов и публикацию видео с ними.

