Украинские компании возвращаются к работе на генераторах. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как отмечают авторы издания, коммерческих потребителей отключают от сети чаще и дольше, чем гражданское население, многие предприятия остаются без света практически весь день.

«Перебои стали одной из главных проблем — в среднем бизнес теряет 5% рабочего времени, а в отдельных регионах — до 18%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергия, получаемая с помощью генераторов, стоит дорого и покрывает не все потребности потребителей. От затрат производителей на электроэнергию зависят цены для потребителей. Компании уже поднимают цены на 5-7%, в конечном итоге стоимость товаров и услуг для конечного потребителя может вырасти на 15-20%.

21 ноября министерство образования и науки Украины порекомендовало школам закрыться на зиму и перейти на шестидневку из-за ожидаемых отключений света.

Как отметили в министерстве, вопрос организации образовательного процесса приобретает особую остроту из-за ситуаций с отключением электроснабжения, а также «возможного отсутствия мобильной и интернет-связи», в связи с чем в письме руководству школ рекомендуется самостоятельно определять продолжительность учебного года, занятий и каникул.

Ранее в Киеве были введены аварийные отключения света вместо плановых.