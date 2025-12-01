Россиянам назвали самый полезный и самый вредный способ приготовления кофе

Растворимый кофе, эспрессо и ристретто могут навредить здоровью. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил диетолог Антон Поляков.

«Растворимый кофе — это химоза. Лучше растворимые, сублимированные виды кофе не потреблять», — рассказал специалист.

По его словам, наиболее полезным является зерновой кофе свежего помола, приготовленный в турке.

При этом диетолог предупредил, что не все способы приготовления черного кофе полезны. Так, эспрессо или ристретто являются самыми концентрированными вариантами, которые противопоказаны пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поляков посоветовал заменить эти напитки на американо.

С особой осторожностью также стоит употреблять капучино и другие напитки с добавлением натурального молока, которое, по словам эксперта, не усваивается у большинства взрослых людей. Вместо него специалист посоветовал использовать растительное молоко.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов до этого предупредил, что превышение безопасной суточной дозы кофеина может обернуться серьезным отравлением. При этом, по его словам, допустимую норму лучше разделить на несколько приемов, чтобы избежать нежелательных последствий.

