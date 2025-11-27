На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач ответила, вредно ли пить кофе на голодный желудок

Врач Кашух: кофе натощак может навредить желудку
true
true
true
close
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Однозначного ответа на вопрос, вредно ли пить кофе натощак, нет, идеальное время для кофепития индивидуально. Об этом в беседе с RT рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По ее словам, согласно некоторым исследованиям, это может вызвать дискомфорт в животе, однако другие — опровергают это. При этом врач предупредила, что при наличии воспаления в желудке и 12-перстной кишке кофе на голодный желудок может привести к развитию эрозивно-язвенных изменений.

«Есть исследования, которые обнаружили, что кофеин может расслабить нижний сфинктер пищевода. Через него кислое содержимое желудка может попасть в пищевод, у стенок которого нет защиты от соляной кислоты. Это может спровоцировать изжогу у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Но точно оценить вклад кофеина в этом случае очень сложно — возможно, дело и не в кофе», — отметила Кашух.

Она добавила, что в этом случае лучше ориентироваться на самочувствие.

Диетолог Антон Поляков до этого говорил, что кофе лучше всего употреблять утром, поскольку в это время напиток принесет максимальную пользу. Он также напомнил, что важно учитывать не только время употребления кофе, но и объем напитка. По словам диетолога, в день рекомендуется выпивать одну чашку кофе, а тем, кто имеет хороший метаболизм кофеина, можно увеличить суточную дозу до двух чашек.

Ранее врач назвал вид кофе, который меньше окрашивает зубы.

