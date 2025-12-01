На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД рассказали о результатах эксперимента с биометрией иностранцев

При эксперименте с биометрией выявлено 43 тыс. мигрантов, которым запрещен въезд
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

За год через международные аэропорты московской зоны и автомобильный пункт пропуска «Маштаково» (Оренбургская область) проследовали более 7,5 млн иностранцев, среди них выявлено более 43 тыс. человек, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Эксперимент по сбору биометрии у иностранцев стартовал в этих пунктах пропуска с 1 декабря 2024 года. Согласно введенному механизму, фотографии и отпечатки пальцев иностранцев, пересекающих государственную границу РФ в этих местах, помещаются в информационные базы МВД.

Соответствующий эксперимент проводится по инициативе министерства внутренних дел и направлен на повышение уровня миграционной безопасности.

С 1 июля 2025 года операторы связи начали отключать мобильную связь для иностранных граждан, которые не сдали биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС).

Ранее в Госдуме предложили обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами