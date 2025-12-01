В МВД рассказали о результатах эксперимента с биометрией иностранцев

За год через международные аэропорты московской зоны и автомобильный пункт пропуска «Маштаково» (Оренбургская область) проследовали более 7,5 млн иностранцев, среди них выявлено более 43 тыс. человек, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Эксперимент по сбору биометрии у иностранцев стартовал в этих пунктах пропуска с 1 декабря 2024 года. Согласно введенному механизму, фотографии и отпечатки пальцев иностранцев, пересекающих государственную границу РФ в этих местах, помещаются в информационные базы МВД.

Соответствующий эксперимент проводится по инициативе министерства внутренних дел и направлен на повышение уровня миграционной безопасности.

С 1 июля 2025 года операторы связи начали отключать мобильную связь для иностранных граждан, которые не сдали биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС).

Ранее в Госдуме предложили обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию.