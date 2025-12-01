В Сенегале возле танкера Mersin прогремели взрывы

РИА Новости: около танкера Mersin у Сенегала прогремели четыре взрыва

У Сенегала возле танкера Mersin прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Около 23.45 мск 27 ноября, когда судно стояло на якоре у берегов Дакара в Сенегале, прогремели четыре взрыва снаружи, в результате машинное отделение начало наполняться водой. Ситуация была немедленно взята под контроль, подтверждаем, что все члены экипажа в безопасности», — сказали в компании Beşiktaş Shipping.

Также там отметили, что в результате инцидента загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

В Beşiktaş Shipping рассказали, что судно в безопасности и не представляет угрозы. Компания сотрудничает властями Сенегала и страховыми организациями, следует из материала.

28 ноября у турецкого побережья в Черном море были атакованы направлявшиеся в Россию под флагом Гамбиитанкеры Kairos и Virat. В результате атаки на Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса. На следующий день Virat вновь атаковали беспилотники.

Кроме того, у берегов Сенегала начал тонуть танкер M/T Mersin, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik. По предварительным данным, судно перевозило нефть и было подбито дроном.

Ранее атаке ВСУ в Новороссийске был поврежден причал Каспийского трубопроводного консорциума.