Неизвестные взорвали петарду в петербургском метро

В Петербурге неизвестные взорвали петарду в метро
InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге пассажиры метро взорвали петарду на эскалаторе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 30 ноября в подземном вестибюле станции метро «Пионерская». Группа неизвестных бросила петарду на эскалаторе, и та взорвалась. Прибывшим на место происшествия полицейским не удалось застать нарушителей.

В результате случившегося никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками нарушителей.

До этого в селе Богородск Пермского края школьник играл с петардами и спровоцировал крупный пожар на площади 750 кв. м. По данным МЧС, одна из петард залетела в ангар, в результате чего загорелись постройки и хранившееся внутри нее сено.

Ранее полмиллиона рублей взыскали с торговца пиротехникой, продавшего петарду подростку.

