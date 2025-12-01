Неизвестные взорвали петарду в петербургском метро

В Петербурге пассажиры метро взорвали петарду на эскалаторе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 30 ноября в подземном вестибюле станции метро «Пионерская». Группа неизвестных бросила петарду на эскалаторе, и та взорвалась. Прибывшим на место происшествия полицейским не удалось застать нарушителей.
В результате случившегося никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками нарушителей.
До этого в селе Богородск Пермского края школьник играл с петардами и спровоцировал крупный пожар на площади 750 кв. м. По данным МЧС, одна из петард залетела в ангар, в результате чего загорелись постройки и хранившееся внутри нее сено.
Ранее полмиллиона рублей взыскали с торговца пиротехникой, продавшего петарду подростку.