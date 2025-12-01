На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейских в Дагестане

Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейских на КПП «Джемикентский»
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Дагестане возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителей после нападения на полицейских. Об этом сообщил СК РФ в Telegram-канале.

По предварительным данным, 30 ноября мужчина с ножом напал на двух полицейских на контрольно-пропускном пункте в поселке Джемикент. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь, нападавшего ликвидировали.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Дагестан Александру Супруну представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

До этого в Москве задержали мужчину, который угрожал сотрудникам полиции. Инцидент произошел возле здания отдела полиции по району Гольяново. Неизвестный мужчина достал из своей машины два ножа и направился в сторону служебного автомобиля полиции. После этого его задержали.

Ранее в Петербурге завели дело против напавшего на врача скорой помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами