Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейских в Дагестане

Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейских на КПП «Джемикентский»

В Дагестане возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителей после нападения на полицейских. Об этом сообщил СК РФ в Telegram-канале.

По предварительным данным, 30 ноября мужчина с ножом напал на двух полицейских на контрольно-пропускном пункте в поселке Джемикент. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь, нападавшего ликвидировали.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Дагестан Александру Супруну представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

До этого в Москве задержали мужчину, который угрожал сотрудникам полиции. Инцидент произошел возле здания отдела полиции по району Гольяново. Неизвестный мужчина достал из своей машины два ножа и направился в сторону служебного автомобиля полиции. После этого его задержали.

Ранее в Петербурге завели дело против напавшего на врача скорой помощи.