Россиянам объяснили, как отличить натуральное оливковое масло от подделки

Технолог Маликов: поддельное оливковое масло не горит
banu sevim/Shutterstock/FOTODOM

Оливковое масло, как и любые другие масла, подделать сложно, однако производители ради выпуска большего количества продукта нередко нарушают его состав. Об этом в беседе с РИАМО сообщил эксперт в области пищевой промышленности, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

Специалист назвал несколько способов отличить настоящее оливковое масло от подделки после покупки.

«Если оливковое масло пахнет уксусом или вином, это показатель некачественной продукции. Также бутылку масла можно поставить в холодильник, и, если через определенное количество времени жидкость в емкости загустела, помутнела и совсем застыла, значит перед вами оригинал, так как именно настоящая продукция содержит мононасыщенные жиры, которые застывают при охлаждении», — сказал Маликов.

Еще один способ: обмакнуть ткань в масло и зажечь. Настоящий продукт будет гореть чистым пламенем, а подделка может дымить или вовсе не загораться, добавил эксперт.

В ноябре Роскачество выявило признаки фальсификации в семи торговых марках оливкового масла из 15 проверенных. В ходе анализа фокус был сделан на жирнокислотный состав.

Специалисты выяснили, что среди потенциальных фальсификатов пять марок позиционировали себя как масло высшего сорта Extra Virgin — ТМ Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil, Vesuvio. Еще два производителя были заявлены в качестве смеси масел, либо как сорт Pomace, однако экспертиза показала наличие иных примесей (ТМ Columb, Olive Tree).

Ранее россиян предупредили о вреде растительных масел для здоровья.

