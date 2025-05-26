Врач объяснила, что провоцирует усталость после ОРВИ

Поствирусная астения — состояние, при котором организм восстанавливается после перенесенной инфекции, может вызывать слабость и усталость после выздоровления от простуды или гриппа. Об этом kp.ru рассказала врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая.

«Продолжительность заболевания будет удлиняться, а также будут возрастать риски возникновения осложнений заболевания в том случае, если больной человек будет продолжать заниматься ежедневными рабочими процессами. Побочные эффекты некоторых лекарств также вносят вклад в развитие астении», — пояснила врач.

По ее словам, слабость после болезни, например, может вызывать прием антибактериальных препаратов без необходимости. Чтобы помочь организму восстановиться, Лисицкая посоветовала наладить питание и режим отдыха. В рационе должны быть продукты, богатые витаминами, а также натуральные напитки — травяные чаи, настои с витамином С, компоты и минеральная вода.

Врач общей практики Татьяна Боброва рассказала «Газете.Ru», что любое заболевание, в том числе и простуду, нужно лечить, а не просто маскировать симптомы. Однако «быстрые» методы могут усугубить состояние, подчеркнула она.

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