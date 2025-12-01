Глава Крыма заявил, что новогодних массовых гуляний в регионе не будет

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что массовых новогодних мероприятий в регионе не планируется.

«Проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется, а безопасность крымчан остается главным приоритетом», — подчеркнул Аксенов.

По его словам, взамен массовых гуляний муниципалитеты и музеи подготовили около 300 праздничных мероприятий — новогодние театральные представления, елки, ледовые катки, гастрономические квесты и другие мероприятия.

Аксенов уточнил, что на новогодние каникулы в Крыму будут работать 330 средств размещения, в том числе 65 санаториев. Уровень бронирования на Новый год достигает почти 50%.

28 ноября специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» поделились, что на новогодних каникулах вдвоем выгоднее всего отдохнуть в Псковской, Орловской и Волгоградской областях.

Остановиться на три дня в Орловской области обойдется в 5-6 тысяч рублей на двоих, а вместе с дорогой выйдет от 22 тысяч рублей. На отдых в Волгоградской области нужно закладывать от 27 тысяч рублей. Из них 7 тысяч рублей за три дня уйдут на гостиницу. Трехдневная поездка на двоих в Псковскую область будет стоить от 19 тысяч рублей, 15 из которых уйдут на отель.

Ранее стало известно, что спрос на горнолыжные курорты в России вырос почти в два раза.