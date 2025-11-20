На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России спрос на горнолыжные курорты вырос почти в два раза

«Туту»: спрос на горнолыжные курорты в России вырос на 81%
katuka/Shutterstock/FOTODOM

Спрос на бронирование на горнолыжных курортах России в ноябре и декабре этой осенью вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили «Известиям» со ссылкой на сервис путешествий «Туту».

Согласно данным источника, 62% желающих отправиться на горнолыжные курорты составляют пары, 16% бронирований приходится на семьи, 12% — на путешествующих в одиночку, а оставшиеся 10% — на деловых туристов.

Эксперты отметили, что самым востребованным курортом остается Сочи. По данным онлайн-сервиса по бронированиям Level.Travel, осенью 2025-го поездку в этот город запланировали 70% желающих. Также среди туристов популярны горнолыжные кластеры в Красноярске, Кировске, Шерегеше и Нижнем Тагиле.

При этом по информации «Туту» на Красную Поляну пришлось 48% бронирований. Второй по популярности курорт расположен Шерегеше, а другими востребованными направлениями стали Архыз, Домбай и Белокуриха.

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов до этого рассказал «Газете.Ru», что цены на гостиницы горнолыжных курортов России не вырастут резко в сезон 2026 года. По его словам, спада турпотока на горнолыжные курорты в сезон 2026 года также не ожидается.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин мечтает побывать в Японии.

