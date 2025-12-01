У туриста изъяли сердце после того, как он попал в больницу на Кипре

The Sun: на Кипре у туриста из Британии изъяли сердце

Британец лишился сердца после того, как поехал отдохнуть на Кипр. Об этом сообщает The Sun.

Как рассказала его 73-летняя супруга, они отправились на курорт вместе. В какой-то момент у ее супруга появились судороги. Туриста направили в больницу, где медики пытались оказать ему помощь, но спасти не смогли.

Вскрытие провели на месте, однако в Великобритании процедуру повторили, так как в документах не была указана причина произошедшего. Медики королевства сообщили жене мужчины, что кто-то удалил его сердце.

«Я была в таком шоке. Это было ужасно», – рассказала супруга.

О ситуации оповестили полицию Кипра. Представители ведомства уточнили, что сердце пациента отправили в исследовательский центр. На данный момент расследование продолжается.

Подобный случай до этого произошел в Турции. Британка поступила в больницу, позже ее мужу сообщили, что пациентка не выжила. Во время вскрытия на Родине выяснилось, что у женщины изъяли сердце.

Ранее в Подмосковье врачи достали пулю из сердца подростка.