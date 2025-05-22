Врачи вырезали умершей туристке сердце без ведома ее семьи

Женщина из Британии умерла при загадочных обстоятельствах во время отдыха в Турции. Об этом сообщает Metro.

28-летняя Бет Мартин приехала на курорт вместе с мужем Люком и двумя детьми в возрасте восьми и пяти лет. Однако спустя непродолжительное время женщину госпитализировали, местные медики заявили, что у пациентки проблемы с сердцем.

Как рассказал Люк, врачи не сообщали подробности о состоянии его супруги. Спустя два дня после того, как она попала в больницу, туристка умерла.

Он добавил, что местные власти обвинили его в отравлении Бет. Позже его оправдали, никаких дальнейших мероприятий не проводилось.

Чтобы перевезти тело на родину, семья заплатила крупную сумму. После вскрытия в Великобритании выяснилось, что женщине удалили сердце после смерти. При этом муж и другие родственники не давали согласия на удаление органа.

Точная причина смерти британки неизвестна.

Ранее донор сердца очнулся во время операции по извлечению сердца.