В Гонконге начали убирать строительные леса со зданий после пожара в ЖК

SCMP: в Гонконге начали убирать с домов строительные леса после пожара в ЖК

В Гонконге начали демонтировать строительные леса и защитные сетки с фасадов зданий после пожара в одном из жилых комплексов в результате которого не спасли 146 человек. Конструкции убрали с ряда зданий в центре города, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Как выяснили журналисты, местный департамент жилья за последние три дня проинспектировал 127 зданий. Образцы защитных сеток, которыми эти фасады закрыты на период ремонта, исследуют на пожароопасность.

Кроме того, активисты Гонконга создали объединение Tai Po Fire Concern Group (Группа пожарной охраны Тай По), участники которого подали петицию, призывав правительство создать «независимую следственную комиссию» для тщательного расследования причин пожара. На утро 1 декабря уже собрали более шести тысяч подписей.

Власти отмечают, что причиной быстрого распространения пожара стал легковоспламеняющийся пенополистирол, использованный при ремонтных работах. Начато уголовное расследование. В связи с этим антикоррупционный орган Гонконга ICAC уже арестовал двух директоров консалтинговой фирмы Will Power Architects Company, отвечающей за проект реконструкции здания суда Ван Фук в Тай По. Всего же по этому делу было арестовано пять человек.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Ранее на Аляске произошло землетрясение.