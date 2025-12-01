На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники атаковали россиян новой схемой обмана

IT-эксперт Бедеров: мошенники обрушили на россиян схему с подарками от полиции
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активно атаковать россиян с новой двухступенчатой схемой обмана, в которой они объединили видимость подарка и давление со стороны лже-полицейских. Об этом в беседе с RT предупредил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Начинается схема с того, что аферисты сообщаю своей жертве о якобы направленном ей подарке, присылают фальшивые данные – номер заказа, чек, вынуждая пройти регистрацию в определенном банке. После этого с человеком связывается лже-полицейский, который запугивает его, угрожая уголовной ответственностью за перевод денег на счет запрещенной организации. При этом жертва сталкивается сразу с массой эмоций – от предвкушения, ожидания, заинтересованности, до страха, паники, в результате чего не может в полной мере оценить последствия своих действий.

Специалист призвал россиян критически относиться к любым обещаниям подарков, акциям и прочим предложениям.

«Настоящие конкурсы и акции всегда проводятся известными компаниями, а не случайными людьми по телефону», — подчеркнул он.

У аферистов есть масса схожих схем обмана, в том числе они могут рассылать поддельные уведомления о доставке посылок, продаже техники и так далее, добавил Бедеров. Он призвал россиян всегда крайне скептически относиться ко всем якобы «выгодным» предложениям, обещаниям подарков. Все сомнительные чеки можно проверить в приложении ФНС – там есть соответствующая опция. Никому нельзя передавать коды из смс, под каким предлогом бы их не просили, подчеркнул специалист.

Если собеседник начинает торопить или запугивать – нужно сразу прерывать разговор, так как это главный признак мошенничества. Никакие уголовные дела по телефону не возбуждаются, полицейские об этом звонками не предупреждают, а также никогда не совершают никаких операций с банковскими счетами россиян, заключил Бедеров.

В МВД до этого сообщили, что мошенники начали выманивать деньги граждан, блокируя устройства Apple под предлогом установки игровых приложений через сторонний аккаунт Apple ID. После ввода пользователем на своем гаджете логина и пароля от чужой учетной записи злоумышленники активируют функцию «Найти iPhone» и переводят его в режим «Потерян», тем самым полностью блокируя его. Затем пользователь получает сообщение, в котором мошенники требуют перевести денежные средства за разблокировку. Часто они сопровождают такие сообщения угрозами удаления данных или распространения личной информации.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, продающих фейковую икру по заниженным ценам.

