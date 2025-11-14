На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудницу хабаровского СИЗО осудили за роман с заключенным

Сотрудница хабаровского СИЗО получила 3,5 года условно за роман с заключенным
Depositphotos

Сотрудницу СИЗО-1 в Хабаровском крае осудили на 3,5 года условно за роман с заключенным. Сообщил о незаконных действиях 35-летней женщины начальнику оперативного отдела сам же заключенный, рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.

«В одну из ночных смен, при осуществлении обхода с ней (сотрудницей – прим.ред.) заговорил осужденный, прибывший на следственные действия из Кемерово. Они стали общаться каждую ее смену, а позже с помощью телефона и за пределами учреждения. Осужденный заказывал на ее адрес доставку цветов, предлагал отношения и замужество», — уточнили в суде.

Как отмечается, проступок служащей заключался в том, что она согласилась на просьбу осужденного пронести на объект смартфон. Обосновал заключенный свою просьбу тем, что с кнопочным телефоном ему не так удобно с ней общаться, как с было бы с сенсорным. Впоследствии женщина сделала то же самое для его друга-сокамерника.

Позднее стало известно, что мужчина сообщил о противоправных действиях сотрудницы ее начальству. На основании этого в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий.

Ранее в Британии вторую за неделю надзирательницу тюрьмы уличили в романе с заключенным.

