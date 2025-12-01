На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Накажут и уволят»: россиян предупредили о последствиях служебных романов

Юрист Ахтырко: за роман с коллегой могут уволить по собственному желанию
Depositphotos

В России законом не запрещены служебные романы, однако компании могут оговаривать это правило во внутреннем распорядке. В этом случае за отношения в коллективе может грозить как дисциплинарная ответственность, так как и увольнение, рассказала 360.ru юрист Дарья Ахтырко.

Если внутренние документы компании уточняют, что романы между коллегами мешают, отвлекают от рабочего процесса, то сотрудникам, нарушившим правило, придется понести дисциплинарную ответственность, подчеркнула юрист. Что касается статистики по увольнениям за такую провинность, то ее нет, так как чаще сотрудников заставляют писать заявление об уходе по собственному желанию, отметила специалист.

«Я думаю, что это все происходит только в кулуарах, потому что судебную практику по вопросу об увольнении любого сотрудника из-за того, что он закрутил роман со своей коллегой, найти невозможно, — пояснила она. — То есть, скорее всего, это все решается в добровольно-принудительном порядке ― увольнение с формулировкой «по собственному желанию»».

Важно, что доказать служебный роман непросто, добавила эксперт. Например, походы коллег вместе на обеды, их беседы ― все это не является аргументами в пользу того, что нарушение действительно допущено. Более того, руководство вообще не должно волновать личная жизнь сотрудников, заключила Ахтырко.

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил наказывать сотрудников ― вплоть до увольнения ― за флирт на рабочем месте. Он уверен, что наказание за романтику на рабочем месте позволит избежать распада семей, сохранить общественные устои и в целом улучшит демографию. Иванов убежден, что предложенные меры ― вопрос «национальной безопасности», и в случае их повсеместного внедрения стране будет обеспечено светлое демографическое будущее.

Ранее HR-эксперт оценила последствия служебного романа.

