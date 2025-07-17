HR-эксперт оценила последствия служебного романа

Сотрудникам важно понимать, что работа не является сайтом знакомств, поэтому организации могут не поддерживать романтические отношения между коллегами. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Она отметила, что такие взаимоотношения часто могут развиваться после корпоративов или совместных выездов, где работники общаются неформально.

«Однако начавшиеся отношения могут усугубить рабочую деятельность. Если пара расстается, нередко возникают конфликты, ненависть друг к другу и даже сговоры между коллегами», добавила Лоикова.

По ее словам, если такие разногласия происходят на виду у всех сотрудников, компания может даже прибегнуть к увольнению одного из партнеров.

Результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru до этого показали, что 30% россиян признались, что хотя бы раз в течение карьеры заводили роман с коллегой на работе, а у некоторых из них опыт подобных отношений был неоднократно. Чаще остальных — 53% респондентов — в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента. Второе место занимают работники сферы туризма и ресторанов (42%).

Ранее психолог призвала не бояться служебных романов.