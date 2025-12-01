Фитнес-эксперт назвал план, который поможет похудеть к Новому году

Смена пищевых привычек является основным правилом, которое поможет похудеть к Новому году. Об этом «Москве 24» рассказал обозреватель, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

Он посоветовал отказаться от любого употребления столового сахара и сладких напитков, ограничить потребление фруктов, исключить все виды энергетиков, алкоголь и некоторые виды напитков из спортивного питания, например изотоники, так как в них тоже добавляют углеводы. Из рациона стоит убрать и сладости, мучное, полуфабрикаты, фастфуд, майонез, чипсы, сухари и закуски. Вместо этого стоит есть больше клетчатки (овощи, особенно зеленые), мясные продукты (желательно не жирные сорта), кисломолочные продукты, сложные углеводы и пить достаточное количество чистой питьевой воды.

«Что касается тренировок, то здесь нужно отдать предпочтение кардио, в идеале до пяти раз в неделю по 45–60 минут. <...> Но самое главное, если вы решили похудеть к новогодним праздникам, – нужно выработать у себя не только правильные пищевые привычки, но и регулярно заниматься. Ваша задача – в сами праздники не вернуть потерянный вес, так как такой откат будет вреден не только для физического, но и психологического состояния», — заключил Каневский.

Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов до этого говорил, что диеты и занятия спортом могут не дать желаемого результата из-за неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Для того чтобы похудеть, важно скорректировать питание, отказаться от вредных привычек и поменять образ жизни, подчеркнул он.

Ранее стало известно об эффекте жидкой диеты для похудения.