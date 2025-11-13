Россиянам объяснили, почему диеты не помогают похудеть

Диеты и занятия спортом могут не дать желаемого результата из-за неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Для того чтобы похудеть, важно скорректировать питание, отказаться от вредных привычек и поменять образ жизни. Об этом aif.ru рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

По словам эксперта, при жировом перерождении печени трудно похудеть из-за нарушенного обмена веществ, при котором орган прекращает перерабатывать жиры и углеводы. Также влияние оказывает нарушение детоксикации, из-за которого ожиревшая печень неэффективно очищает кровь от токсинов и продуктов обмена, а человек чувствует постоянную усталость и отсутствие энергии. Кроме того, похудеть мешает инсулинорезистентность. При этом состоянии клетки перестают «слышать» гормон инсулин, а организм начинает вырабатывать его в еще большем количестве. Врач объяснил, что высокий уровень инсулина блокирует расщепление жира и способствует его накоплению.

Вялов посоветовал пациентам с такой проблемой скорректировать питание. По его словам, необходимо уменьшить размер порций еды и снизить общую калорийность. Важно исключить «пустые» углеводы, содержащиеся в продуктах с белой мукой и сахаром, отказаться от продуктов с вредными жирами, таких как фастфуд или сосиски, а также ограничить легкоусвояемые углеводы, которыми богаты картофель, рис и макароны из мягких сортов пшеницы. При этом необходимо употреблять полезные продукты, в которых содержится белок, сложные углеводы и полезные жиры. В качестве примера эксперт привел индейку, куриную грудку, гречку, бобовые, орехи и жирную рыбу.

Помимо этого, нужно добавить в жизнь физическую активность.

«Лучше заниматься 3–4 раза в неделю по 40–60 минут, чем раз в неделю до изнеможения. Эффективнее всего сочетание кардио- и силовых нагрузок. Ходьба, бег, плавание, велосипед помогают сжигать калории и улучшают обмен веществ, а мышцы даже в покое потребляют много энергии», — отметил Вялов.

По его словам, не менее важно изменить образ жизни. Специалист порекомендовал отказаться от алкоголя, снизить уровень стресса и обеспечить себе достаточное количество сна. Помимо этого, врачи могут назначить пациенту витамины из группы B и D, а также препараты гепатопротекторы, защищающие клетки печени и способствующие их восстановлению.

