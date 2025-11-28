Стало известно об эффекте жидкой диеты для похудения

Жидкая диета, в ходе которой вся твердая еда заменяется напитками (смузи, белковыми коктейлями, супами-пюре, соками), не поможет добиться устойчивого похудения. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Анна Гордеева.

По ее словам, за счет таких ограничений уйдет не жир, а вода, гликоген и часть мышц.

«Жидкие рационы могут использоваться точечно — как короткий режим на один-два дня. Но как способ похудения они нестабильны. Организм слишком быстро переходит в энергосберегающий режим, увеличивая риск срывов», — сказала Гордеева.

Специалист добавила, что ускорять метаболизм лучше без таких строгих диет.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что напитки с кофеином могут ускорить обмен веществ, поскольку они активируют симпатическую нервную систему, повышают тонус и заставляют организм расходовать больше энергии. По ее словам, пользу также приносят продукты, богатые белком, витаминами и активными компонентами вроде катехинов и капсаицина. Так, например, кофеин и катехины содержатся в зеленом чае и могут оказывать выраженное тонизирующее действие.

Ранее диетолог объяснила, как не набрать вес после отмены препаратов для похудения.