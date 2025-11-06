В Уральской ассоциации туризма призвали не ждать падения цен на зарубежные туры

Жителям Екатеринбурга и Свердловской области не стоит ожидать падения цен на зарубежные туры в 2025 и 2026 годах. Об этом ЕАН заявил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, комментируя новость о том, что их стоимость для россиян может снизиться на 30%.

«На период осенне-зимней навигации авиационные программы из Екатеринбурга, на мой взгляд, выстроены предельно грамотно и сбалансировано с учетом спроса. Общий объем сопоставим с прошлым годом. Это означает, что туристу не следует ждать массовых спецпредложений по какому-либо из направлений», — сказал турэксперт.

Он отметил, что цены могут снизиться только на зимние туры в ОАЭ в определенные даты из-за существенного увеличения рейсов, при этом такой тренд не станет массовым. Мальцев добавил, что туроператоры могут конкурировать за тех туристов, которые планируют отдохнуть в Египте. Однако и в этом случае скидки не будут существенными, заключил он.

Накануне основатель агентства путешествий PrimeTours Александр Перепёлкин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в конце 2025 года и в течение 2026 года стоимость отдыха для россиян может снизиться на 30%. По его словам, туристический рынок продолжает восстанавливаться после пандемии.

Ранее были названы самые популярные места для отдыха в горах в России.