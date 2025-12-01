На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский суд запретил публиковать объявления о поиске официантов-славян

Суд в Москве запретил публиковать объявления о поиске официантов-славян
Shutterstock

Савеловский суд Москвы заблокировал объявление в социальной сети «ВКонтакте» о наборе официантов-славян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что соответствующая информация была признана запрещенной.

Иск с требованием запретить публиковать подобное объявление подала Савеловская межрайонная прокуратура «в адрес в интересах неопределенного круга лиц».

В документе указано, что прокуратура выявила в сообществе «ВКонтакте» объявление о поиске официантов, где одним из требований к потенциальному сотруднику было только славянское происхождение. В прокуратуре посчитали это дискриминацией и угрозой межнациональному согласию и попросили в суде заблокировать текст объявления.

До этого сообщалось, что Духовном управлении мусульман России заявили «Газете.Ru», что поддерживают решение московского суда признать незаконными объявления о сдаче квартир только мусульманам.

Ранее ДУМ запретил курьерам-мусульманам доставлять не халяльные продукты.

