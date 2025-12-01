На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВЦИОМ предупредил об исчезновении малых городов России

ВЦИОМ: сотни малых и моногородов могут исчезнуть из-за оттока населения
true
true
true
close
Shutterstock/N-sky

Сотни малых и моногородов России могут со временем исчезнуть с карты страны из-за массового оттока населения и отсутствия новых жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Согласно докладу, молодые люди уезжают из малых городов, старшее поколение убывает, а новые жители не приезжают. Эффект «убывающих городов» нельзя объяснить только поиском работы — ключевую роль играют недостаточная инфраструктура, ограниченные карьерные и образовательные возможности.

«Молодые люди чувствуют ограниченность перспектив в малом городе. Лишь 33% молодежи в малых городах смотрит в будущее позитивно, тогда как в городах-миллионниках этот показатель составляет 53%», — отмечается в исследовании.

С 1950 по 2030 год население за пределами крупных городов может сократиться на 36%, а в городах с населением от полумиллиона человек — вырасти на 25%. Развитие туризма может стать одним из решений проблемы — более 50% россиян хотели бы посетить промышленные предприятия с экскурсией.

Ранее в Госдуме анонсировали льготные ипотечные программы для регионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами