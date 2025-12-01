Минюст отреагировал на предложение списывать штрафы за участие в выборах

Министерство юстиции России не поддержало инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о списании неоплаченных штрафов гражданам, пришедшим на выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ ведомства.

Инициатива, разработанная Даванковым и депутатом Сарданой Авксентьевой из фракции «Новые люди», предполагала списание штрафов на сумму до 2 тысяч рублей в качестве стимула для участия в выборах.

«Погашение административного штрафа» в результате участия в выборах фактически повлечет освобождение лица от административной ответственности и не позволит обеспечить достижение целей административного наказания», — пояснили в Минюсте.

В ведомстве отметили, что административный штраф является мерой ответственности за правонарушение. Также в Минюсте считают, что подобная мера создаст неравенство между гражданами и дискредитирует избирательный процесс в России.

В конце октября ряд депутатов Госдумы предложили списывать у россиян мелкие штрафы за участие в голосовании на выборах.

