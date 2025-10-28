Россиянам раскрыли суть нового механизма списания долгов по налогам

В России с ноября вступает в силу новый порядок взыскания налоговых задолженностей, по которому ФНС сможет делать это без обращения в суд. На оспаривание решения гражданам дадут максимум месяц, а списывать долги будут списывать с любых счетов, даже если они оформлены в цифровых рублях, рассказал 360.ru замдиректор АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков.

Речь идет обо всех налогах физлиц, включая НДФЛ, налог на имущество, транспортный налог и все пени. Введение новой меры объяснили тем, что в 95% случаев взыскание налогов неоспоримо, но при этом ведомству приходится тратить время и перегружать суды ради формальной процедуры. Теперь гражданам будут направлять уведомление о принудительном взыскании, давая на оспаривание решения 30 дней. Если за это время человек не обратится в налоговую лично, то с него спишут необходимую сумму. Причем нужно быть готовыми к блокировке счетов и списанию средств со всех карт человека.

«Даже если у вас счет оформлен в виде цифровых рублей, то эти деньги также могут быть списаны для налогов. И в данном случае не имеет значения, привязана карта к чему-то или нет», — предупредил Матюшенков.

По словам юриста, исключением из общей суммы списания станут только штрафы за просрочку оплаты, так как их накладывают в рамках административного законодательства, поэтому обязать их уплатить можно только по решению суда. Этот порядок нарушить нельзя – он распространяется на все налоговые правоотношения, заключил эксперт.

Напомним, новые правила не касаются налоговых обязательств, по которым уже приняты судебные решения. В ФНС подчеркнули, что досудебное списание долгов позволит ускорить взыскание налогов, повысить собираемость и снизить нагрузку на суды. Гражданам советуют своевременно проверять уведомления в личном кабинете и на портале «Госуслуги», чтобы избежать неожиданных списаний и ограничительных мер.

