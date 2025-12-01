В России начали собирать у иностранцев биометрию при пересечении границы

С 1 декабря в России стартовал этап эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства, в рамках которого во всех пунктах пропуска через госграницу РФ будет осуществляться сбор биометрических персональных данных. Об этом говорится в соответствующем постановлении российского правительства.

Согласно документу, эксперимент начался в 00:00 1 декабря и будет идти до 23:59 30 июня 2026 года «при наличии технической возможности» в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Его целью является сбор биометрических персональных данных иностранцев и лиц без гражданства при пересечении ими границы страны через эти пропускные пункты.

С 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский, а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства обязаны сдавать биометрию при пересечении ими российской границы. С 30 июня 2025 года иностранцы без виз должны заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в РФ.

От обязательной сдачи биометрии освобождены граждане Белоруссии, дети младше шести лет, дипломаты и сотрудники международных организаций с семьями.

Ранее больше половины россиян поддержали внедрение биометрии для доступа на территории школ.