Институт Пушкина назвал самые популярные слова 2025 года

Институт Пушкина признал «победу» самым популярным словом 2025 года
Институт Пушкина/VK

Слово «победа» стало самым популярным словом 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.

Там уточнили, что в список для голосования были включены имена собственные, актуальные общественно-политические термины и ключевые понятия из сферы технологий. В пресс-службе подчеркнули, что выбор слова «победа» главным словом 2025 года является глубоко символичным и закономерным, поскольку в уходящем году страна отмечала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно сообщению института, по итогам опроса второе и третье места в рейтинге 2025 года заняли слова «Max» — название первого национального мессенджера — и «нейросеть». Примечательно, что «нейросеть» уже становилась словом года в 2023 году. Ее повторное попадание в число лидеров, подчеркивают специалисты, свидетельствует о том, что технологии искусственного интеллекта сохраняют статус одной из ключевых и все более значимых концепций современности.

В список кандидатов на слово года в 2025 году также попали «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник» и «генерировать».

Ранее россиянам рассказали, как правильно писать слово «интернет».

