Россиянам напомнили о самой короткой рабочей неделе

Бессараб: в России последняя неделя декабря будет самой короткой рабочей неделей
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Россиян ждет самая короткая рабочая неделя в конце декабря. Об этом в беседе с РИА Новости заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — сказала депутат.

22 ноября глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в январе 2026 года жители России будут работать всего 15 дней из 31, но это не отразится на размере окладной части зарплат.

8 ноября Бессараб рассказала, что предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет.

Она отметила, что с 2013 года россияне привыкли к длительным выходным. В 2026 году новогодние каникулы продлятся до 11 января включительно.

В прошлом году праздничными были дни с 29 декабря по 8 января. Всего выходных было 11 дней.

Ранее в Госдуме рассказали о коротких майских праздниках в 2026 году.

