Итальянский зоопарк подарил японских макак коллегам в Ростовской области

Bioparco di Roma подарил 24 японские макаки зоопарку «Малинки»
Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Крупнейший зоопарк Италии Bioparco di Roma подарил 24 японские макаки зоопарку «Малинки», находящемуся недалеко от города Шахты в Ростовской области. Об этом РИА Новости рассказала директор российского парка Элеонора Моргунова.

По ее словам, переговоры с итальянским зоопарком шли менее года. В текущий момент макаки находятся на карантине, а также проходят обследования перед выпуском в вольер.

Новая экспозиция «Японские макаки» должна открыться 25 декабря 2025 года. Для этого был построен «огромный тематический вольер» согласно требованиям к содержанию этих животных, добавила Моргунова.

До этого международная команда выявила неожиданную закономерность в поведении японских макак: самки испытывают повышенный стресс, когда рядом находится близкая родственница (мать или сестра) во время кормления. Этот вывод противоречит ранее известным данным, согласно которым присутствие родственников обычно снижает уровень стресса у приматов.

Ранее в Московском зоопарке появились новые обитатели.

