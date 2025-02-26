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Близкие родственники вызывают стресс у японских макак, выяснили ученые

AB: самки макак испытывают стресс, когда рядом находится родственница
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Moritz Wolf/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Международная команда выявила неожиданную закономерность в поведении японских макак: самки испытывают повышенный стресс, когда рядом находится близкая родственница (мать или сестра) во время кормления. Этот вывод противоречит ранее известным данным, согласно которым присутствие родственников обычно снижает уровень стресса у приматов. Работа опубликована в журнале Animal Behaviour (AB).

У приматов стресс часто проявляется в виде постоянного чесания. Исследователи использовали этот признак для анализа состояния стресса у 11 взрослых самок из дикой популяции японских макак на острове Кинкадзан в Японии. В течение 205 часов наблюдений они фиксировали количество актов чесания и близость других особей, которые находились в пределах одного метра.

Оказалось, что время отдыха самки чесались чаще, когда находились в одиночестве, чем когда рядом были другие особи. Это говорит о том, что разлука с группой сама по себе может быть стрессовой. Однако во время кормления самки чесались чаще, если рядом была их родственница, но не проявляли такой реакции в присутствии неродственной особи.

Исследователи предполагают, что повышенный стресс во время совместного кормления связан с конкуренцией за пищу. Хотя в обществе японских макак родственные самки считаются важными союзниками, их присутствие во время еды может вызывать напряжение.

По мнению ученых, открытие демонстрирует сложность социальной динамики у животных и дает новый взгляд на факторы, влияющие на уровень стресса.

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