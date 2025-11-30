На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 27 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Москвы

В Москве пенсионерка отдала аферистам 27,6 млн рублей
Алексей Даничев/РИА Новости

Более 27,6 млн рублей отдала мошенникам 69-летняя пенсионерка из Москвы. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Как отмечает надзорное ведомство, сообщение о проверке батарей отопления не вызвало у женщины подозрений, и она продиктовала мошеннику код из сообщения, предоставив ему поле для дальнейших действий.

После этого в разговор с женщиной вступил «представитель финансовой организации», который сообщил, что она стала жертвой мошенников, продиктовал номер «горячей линии» и отправил ссылку на интернет-приложение, которое пенсионерка установила на свой телефон. Позже через установленное приложение ей позвонил «следователь», запугав женщину якобы участием в преступной деятельности, и убедил «задекларировать» все имеющиеся дома ценности.

По указанию мошенника, представившегося следователем, пенсионерка сделала фотографии своих сбережений и ювелирных украшений, сложила их в сумку, и отдала курьеру, назвавшему ей кодовое слово. В обмен на кольца с бриллиантами, дорогостоящие часы и сбережения в валюте она получила от курьера «бумажное уведомление» о том, что финансовая организация приняла у нее ценности. После этого злоумышленники убедили москвичку снять со счетов оставшиеся сбережения, часть из которых она передала курьеру, получив от него «бумагу-уведомление», а часть перевела на счета, указанные счета.

