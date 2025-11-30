На Красной площади открылся каток

На Красной площади торжественно открыли каток у ГУМа (Государственного универсального магазина), передает РИА Новости.

Как уточняется в материале, на лед по этому поводу вышли чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также призер чемпионата мира в танцах на льду Повилас Ванагас и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира Маргарита Дробязко. Зрителям также показали фрагмент ледового шоу «Золушка», которое спродюсировала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Согласно материалу, при оформлении катка дизайнеры вдохновлялись дымковской игрушкой (глиняная игрушка из Вятки с яркими узорами на белом фоне). С 1 декабря по 1 марта 2026 года ГУМ-каток будет работать с 09:00 до 23:30. Сеанс длится 60 минут, последний стартует в 22:30. В первые четыре часа работы катка в будни можно покататься бесплатно.

До этого россияне рассказали, чем будут заниматься зимой. Каток остался главным зимним активным развлечением. Его выбрали 59% опрошенных маркетплейсом «Выберу.ру» респондентов, закладывая на его посещение от 300 до 1,5 тыс. руб.

В 28% анкет отдельно указано, что на катке планируется не только кататься, но и фотографироваться. Часто встречаются и бесплатные варианты активностей: катание на лыжах по парку (31%) и катание на ледянке (18%). При этом 24% предпочитают более дорогое занятие — поездку в ближайший горнолыжный комплекс, на что закладывают 5–10 тыс. руб.

Ранее «Газета.Ru» показала фото Москвы до и после Собянина.