Москвичка лишилась более 27 млн рублей после звонка о проверке батарей

В Москве женщина лишилась 27 млн рублей после звонка о проверке батарей

В Москве 69-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, поверив телефонным аферистам. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Все началось с телефонного звонка — злоумышленник, представившийся сотрудником водоканала, сообщил о необходимости проверки батарей отопления. Женщина продиктовала код из сообщения, после чего практически сразу с ней связался лжепредставитель финансовой организации.

Он убедил пенсионерку, что та якобы стала жертвой мошенников, и настоял на установке специального приложения. Затем «следователь» запугал женщину финансированием преступной деятельности и убедил ее «задекларировать» ценности.

Пенсионерка сфотографировала деньги и драгоценности, сложила их в сумку и отдала курьеру, назвавшему ей кодовое слово. В обмен она получила фиктивное уведомление о приеме ценностей. Далее мошенники убедили женщину снять со счетов все сбережения, часть которых она передала курьеру, а часть перевела на указанные счета. Общий ущерб составил 27,6 млн рублей.

