Калужские врачи нашли в бронхах школьницы колпачок от ручки

В Калуге врачи нашли у школьницы в бронхах колпачок от ручки
Калужская областная клиническая детская больница/VK

В Калуге школьница месяц проходила с колпачком от ручки в бронхах. Об этом сообщает Калужская областная клиническая детская больница.

Врачи в течение месяца безуспешно лечили девочку от пневмонии. Ситуация разрешилась только тогда, когда пациентку направили в Калужскую областную детскую больницу — заведующая хирургическим отделением провела ребенку бронхоскопию, в ходе которой обнаружила и извлекла колпачок от ручки из ее бронхов.

После успешной процедуры девочку выписали из медицинского учреждения через три дня с полным выздоровлением. По словам врачей, инородные тела в бронхах чаще встречаются у детей грудного возраста, в то время как школьники с подобными случаями поступают значительно реже.

Ранее у россиянина развилась пневмония из-за колпачка от ручки, который он вдохнул 14 лет назад.

