У россиянина развилась пневмония из-за колпачка от ручки, который он вдохнул 14 лет назад

Во Владимире спасли юношу с колпачком в легких, который он вдохнул 14 лет назад
Городская клиническая больница №5 г.Владимира/VK

Врачи государственной клинической больницы №5 во Владимире спасли молодого человека, который проходил с колпачком от ручки в легких 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Инородный предмет медики обнаружили во время КТ бронхов. По словам мужчины, он вдохнул колпачок много лет назад, будучи ребенком, и долго не придавал этому значения. Из-за инородного предмета у пациента развилась пневмония, которая не поддавалась лечению.

«Врач-эндоскопист главный внештатный специалист Минздрава Владимирской области по эндоскопии Еремин Андрей Владимирович успешно удалил инородное тело. Теперь пациенту предстоит пройти консервативное лечение в пульмонологическом отделении», — рассказали в больнице.

Врачи напомнили, что при попадании в организм инородных предметов стоит незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Казахстане мужчина проглотил на спор 26 ручек и попал в больницу.

