МВД предупредило о схеме мошенников с фальшивыми товарными чеками

МВД: мошенники похищают деньги через поддельные чеки и схемы с подарками

Мошенники начали использовать двухступенчатые схемы с фальшивыми товарными чеками, чтобы похищать деньги у граждан. Об этом сообщило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники звонят потенциальным жертвам и убеждают их в том, что им заказали подарок. Поверившим присылают номер заказа и фальшивый товарный чек, после чего просят зарегистрироваться в банковском сервисе.

Далее, как указано в материалах МВД, мошенники звонят под видом сотрудников правоохранительных органов и утверждают, что якобы был переведен платеж на счет запрещенной организации, за что гражданину «грозит уголовная ответственность». Ведомство отмечает, что преступники последовательно и уверенно вводят людей в заблуждение, отвлекая их внимание и подталкивая к действиям, выгодным им.

В итоге, по информации МВД, мошенники получают данные не только о жертве, но и о ее родственниках, имуществе и сбережениях на банковских счетах.

