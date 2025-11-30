На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Окровавленный мужчина ворвался в спортклуб в Екатеринбурге

E1.RU: в Екатеринбурге окровавленный мужчина ворвался в спортклуб
close
Depositphotos

В один из спортивных клубов Екатеринбурга ворвался окровавленный мужчина. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел 29 ноября. По словам очевидцев, перед этим мужчина мог совершить нападение с ножом. На место оперативно прибыли сотрудники спецслужб.

Сотрудники фитнес-клуба, где все случилось, подтвердили факт визита испачканного кровью мужчины. По их словам, этот человек не является клиентом клуба. Он зашел с улицы. Одна из работниц клуба предположила, что он мог искать защиты.

До этого в лесу под Екатеринбургом нашли окровавленный Mercedes пропавшего бизнесмена. Машина была открыта, ключи в машине, техпаспорт в бардачке, его личных вещей не было. В крови руль, подлокотники, ручки дверей и крыша багажника.

Ранее бомж в Миассе изрезал школьнице лицо разбитой бутылкой.

