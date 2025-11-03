На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бомж в Миассе изрезал школьнице лицо разбитой бутылкой

В Челябинской области бомж по прозвищу «Метёла» напал на 9-летнюю девочку, которая возвращалась с прогулки домой, и несколько раз ударил ее разбитой стеклянной бутылкой по лицу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в городе Миасс. По данным канала, девочка вернулась домой в крови и с разбитым лицом. На опубликованных снимках можно увидеть несколько порезов на лице ребенка.

В беседе с Baza старшая сестра пострадавшей рассказала, что это не первое нападение «Метёлы» на детей. По ее словам, бомж и его сообщники выслеживают детей, гоняются за ними в неадекватном состоянии и пугают окровавленными ранами. Девушка уточнила, что живут изгои в бесхозном бараке возле детской площадки.

Как стало известно Baza, «Метёла» уже был судим за расправу над человеком на той же улице, на которой он напал на девочку. Недавно мужчина вышел на свободу и продолжил свои злодеяния. Однако сейчас он вновь находится в тюрьме — должен выйти на свободу в марте 2026 года. Семья девочки боится, что мужчина может навредить ей еще раз, поскольку знает адрес проживания девочки. За своих детей боятся и другие родители этого района.

По данным канала, сейчас пострадавшая школьница занимается с психологом. Девочка замкнулась в себе и перестала выходить на улицу.

Ранее в Москве подростки вывезли в лес сверстника, раздели догола и жестоко избили.

