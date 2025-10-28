В лесу под Екатеринбургом нашли окровавленный Mercedes пропавшего бизнесмена

Автомобиль Mercedes со следами крови нашли в лесу под Екатеринбургом. Он принадлежит пропавшему бизнесмену из города Заречный. Об этом пишет E1.

Предприниматель Ильгар Байрам-оглы Ханаданов пропал 24 октября, когда поехал со своим другом в деревню Мезенская. Ночью мужчина собрался домой, но по дороге ответил на звонок и так и не вернулся. По словам его брата, после разговора «на повышенных тонах» Ильгар развернул машину и высадил друга у ближайшего поворота. С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. На связь он больше не выходил.

В воскресенье, 26 октября, брат Ильгара нашел его машину в лесу неподалеку от дороги. Мужчина уверяет, что накануне проезжал мимо, но автомобиля на этом месте не было.

«Машина была открыта, ключи в машине, техпаспорт в бардачке, его личных вещей не было, ни борсетки, ни домашних ключей, ни сотового телефона, ни кошелька. Машина была в крови. В полиции сказали, что раненым он в машине не сидел. Возможно, его ударили на улице, сами испачкались его кровью и сели в машину, в крови руль, подлокотники, ручки дверей и крыша багажника», — отмечает его родственник.

