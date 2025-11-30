На Сахалине третьи сутки ищут пропавших на лодке мужчин

Сотрудники МЧС России по Сахалинской области подключились к поискам двух мужчин, которые вышли на резиновой лодке из устья реки Поронай в акваторию залива Терпения и до сих пор не вернулись. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Мужчины пропали 27 ноября. На их поиски направлены пять спасателей и две единицы техники. Группа начала обследование береговой линии с наступлением светлого времени суток. На воде к поискам привлечены два мимо проходящих судна. Кроме того, в спасательной операции участвует судно «Отто Шмидт», которое выдвинулось 29 ноября из порта Корсаков. В готовности к вылету находятся вертолет Ми-8 и самолет Ан-26. Поиски пропавших осложняются надвигающимся с юга снежным фронтом.

По состоянию на 11 часов утра по местному времени (03:00 мск), спасатели обследовали более 2000 квадратных километров. Всего к работам привлечены семь человек и три единицы техники.

До этого в Карелии начались поиски двух человек, которые пропали без вести после того, как их лодка перевернулась на озере Долгое. Инцидент произошел 1 ноября. Всего в лодке было трое — одному из них удалось самостоятельно добраться до берега.

Ранее 15 человек были спасены после опрокидывания плавучего крана в Севастополе.